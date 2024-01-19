Танкисты бьют без промаха! Лучшее видео из зоны СВО за день

Танковый экипаж Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши солдаты гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Гаубица «Мста-Б»
На этих кадрах показана боевая работа артиллеристов. Бойцы наносят мощное огневое поражение ВСУ — уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи.
Так, на южно-донецком направлении расчеты гаубицы нанесли огневое поражение опорным пунктам противника.
Танки Т-80БВМ
А на этих кадрах уже показана боевая работа танкистов на краснолиманском направлении. Бойцы выполнили серию выстрелов по площадной цели в лесополосе, занятой ВСУ.
«При стрельбе из трех — четырех танков, происходит накрытие очень большой площади, то есть не нужно использовать корректировщика, разлет снарядов достаточно большой. При такой стрельбе мы накрываем поле 500 на 500 метров», — рассказал командир танковой роты с позывным «Мерен».
В результате ударов танка Т-80БВМ ВСУ потеряли опорный пункт, склад с боеприпасами и группу фортификации.
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