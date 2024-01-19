«Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции

МИД России указал на ответственность Франции за гибель своих боевиков в Харькове
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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Дипломат был вызван в ведомство после уничтожения французских наемников в Харькове.
Послу Франции Пьеру Леви заявили, что гибель французских наемников в Харькове лежит на совести официального Парижа. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Сегодня дипломат прибыл во внешнеполитическое ведомство РФ после уничтожения французских наемников, воевавших на стороне Украины, в Харькове. Отмечалось, что в здании МИД в Москве он пробыл около 40 минут и покинул его, не дав журналистам комментариев.
Россия же обратила внимание посла на то, что Франция сама отправила солдат киевскому режиму. Именно поставка вооружений и техники Украине ведет к эскалации и многочисленныи жертвам.
«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в заявлении МИД.
Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, большое число иностранных наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это неоднократно подтверждается.
* — запрещенная в России террористическая организация
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