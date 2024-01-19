«Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 339 0

МИД России указал на ответственность Франции за гибель своих боевиков в Харькове

«Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Дипломат был вызван в ведомство после уничтожения французских наемников в Харькове.

Послу Франции Пьеру Леви заявили, что гибель французских наемников в Харькове лежит на совести официального Парижа. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Сегодня дипломат прибыл во внешнеполитическое ведомство РФ после уничтожения французских наемников, воевавших на стороне Украины, в Харькове. Отмечалось, что в здании МИД в Москве он пробыл около 40 минут и покинул его, не дав журналистам комментариев.

Россия же обратила внимание посла на то, что Франция сама отправила солдат киевскому режиму. Именно поставка вооружений и техники Украине ведет к эскалации и многочисленныи жертвам.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в заявлении МИД.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, большое число иностранных наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это неоднократно подтверждается.

* — запрещенная в России террористическая организация

Тема:
Спецоперация
20 янв
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
20 янв
Во Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине
19 янв
Огненные кадры: расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска
19 янв
МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове
19 янв
Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО
19 янв
Российские военные поразили места дислокации ВСУ, нанеся 17 высокоточных ударов
19 янв
«Передача инициативы»: Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба
19 янв
Посол Франции прибыл в МИД России
19 янв
Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО
19 янв
«Это подтверждается»: в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ
-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса