Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Пострадали ли мирные жители при обстреле?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли утром 20 января попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам в России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что украинский дрон был уничтожен над Клинцовским районом. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Как уже сообщал 5-tv.ru, украинские войска уже третий день подряд атакуют Брянскую область. Накануне, 19 января, российские средства ПВО сбили дрон ВСУ, который сбросил боеприпас на нефтебазу под Брянском.