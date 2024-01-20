«Я должен сказать»: немецкий журналист узнал страшную правду от генералов ВСУ
Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
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Что он выяснил в ходе визита в страну?
ВСУ находятся в патовой ситуации, а украинские боевики обессилены. Об этом YouTube-каналу Welt заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
«Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я раньше не видел», — поделился он после посещения Незалежной.
Многие боевики ВСУ, по информации Ронцхаймера, очень устали из-за нахождения на поле боя по два года без выходных. Им даже нечем себя защищать из-за отсутствия боеприпасов, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложную ситуацию в ВСУ.
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