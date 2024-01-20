В офисе Зеленского признались, что у ВСУ сложная ситуация на поле боя

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 73 0

Советник главы офиса президента Украины Подоляк признал сложную ситуацию в ВСУ

В офисе Зеленского признались, что у ВСУ сложная ситуация на поле боя

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Советник главы киевского режима пожаловался иностранным СМИ на недостаток вооружения и непростое положение украинских боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в сложную ситуацию на поле боя. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в беседе с немецким изданием Bild.

По словам украинского политика, ВСУ все больше нуждается в помощи Запада, а если она не будет предоставлена в достаточном объеме, то «зона боевых действий расширится».

«Мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений, и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме», — заявил Подоляк.

Что касается ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО, советник главы офиса Зеленского оценивает ее как сложную.

«Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая», — признался Подоляк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении.

Тема:
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