Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
Украину ждет судьба Ливии и Афганистана из-за политики США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform; 5-tv.ru
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Любой хозяин отстаивает, прежде всего, свои интересы.
Подачки Запада подпитывают энтузиазм киевской элиты воевать до последнего украинца. «Хоть с лопатами пойдем в бой», — уверял своих западных партнеров на этой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Ради чего? Украину ждет, скорее всего, судьба Ливии, Ирака и Афганистана.
Любой хозяин отстаивает, прежде всего, свои интересы, напомнил глава российского МИД Сергей Лавров соседям горькую истину.
Вопрос: в каком состоянии останется Украина к моменту, когда пушки смолкнут и останется ли она вообще? Недвусмысленное предупреждение сделал на этой неделе и российский президент.
«Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть. А сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», — сказал Владимир Путин
Запад никогда и не рассматривал Украину как государство, только как территорию, на которой удобно вести тогда бизнес, а сейчас боевые действия.
Но спонсоры не могут или скорее уже не хотят обеспечить Украину вооружениями в требуемых объемах, об этом сам Зеленский кричит на каждом углу.
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