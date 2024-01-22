Главный конкурент Трампа губернатор Флориды Десантис вышел из президентской гонки в США
Губернатор Флориды Десантис отказался участвовать в выборах президента в США
Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein
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Рон Десантис также поддержал экс-президента США Дональда Трампа, несмотря на разногласия в прошлом.
Губернатор Флориды Рон Десантис, который являлся кандидатом в президенты США и главным конкурентом Дональда Трампа, решил выйти из предвыборной гонки. Свое решение он сообщил в социальной сети. В своем обращении он признался, что не в состоянии достичь желаемого, поэтому не считает неправильным обманывать граждан.
«Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — отметил он.
В заключении Десантис выразил поддержку Трампу в гонке за кресло главы государства в текущем году, несмотря на то, что когда-то между ними были разногласия.
«Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно», — подытожил он.
К слову, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе в связи с этим уже начали переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Джо Байдена мешает его президентской кампании.
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