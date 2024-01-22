Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Поддержку действующему президенту выразили жители самых разных уголков страны.

Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России — 2024

Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России, действующий президент Владимира Путина, как сообщили в организации. Поддержку действующему президенту выразили жители самых разных уголков страны.

Не остались в стороне и военнослужащие — активисты Народного фронта посетили блиндаж в Белгородской области.

«Это человек, который несет глубокую идею, смысл. Вдохновляет нас, военнослужащих, на защиту нашей страны. Это человек, который задает боевой дух бойцам, вдохновляет на ратные подвиги», — подчеркнул военнослужащий с позывным «Директор».

Поддержку Владимиру Путину выражают и артисты, и журналисты, и известные спортсмены.

«Мы очень быстро забыли, какой была наша страна в 90-е годы, и воспринимаем сегодняшний день, как должное. А я прекрасно помню тот период, и то, что страна в принципе существует, как единое целое, это огромная заслуга Владимира Путина. Благодаря его целенаправленной политике на сохранение и преумножение Россию стали уважать», — поделился представитель Народного фронта, народный артист России Андрей Соколов.

Тема:
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