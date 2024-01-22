«Решение принимают командиры»: в Пулково предупредили о возможных задержках рейсов
В Пулково из-за непогоды задерживаются рейсы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Phillips; 5-tv.ru
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Какие погодные условия сложились в Северной столице?
Прибытие и вылет рейсов из аэропорта Пулково могут быть задержаны из-за сложных погодных условий в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе авиагавани.
«В расписании аэропорта Пулково возможны изменения. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», — говорится в сообщении.
При этом в настоящий момент девять рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Пулково.
Ранее 5-tv.ru писал, что мощный снегопад и сильная метель с порывами до 20 метров в секунду под конец недели вызвали перебои с движением на всех основных федеральных трассах вокруг Москвы. В российской столице несколько дней подряд шел снег, в день выпадало по 20% от месячной нормы.
Атмосферный фронт из центральной России ушел в Поволжье. Капризы непогоды вызваны сменой циклонов и антициклонов.
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