Мощный снегопад и холода накрыли европейскую часть России

Эфирная новость 91 0

Настоящая зима с метелями и снегом воцарилась на территории России.

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Трасса М-7 «Волга» частично открыта для движения, пока только для легкового транспорта. Автобусы и грузовики вторые сутки вынуждены стоять на обочине. Новая трасса М-12, которая также связывает Москву и Казань, остается по-прежнему перекрыта на участке от Канаша до Шали.

Мощный снегопад и сильная метель с порывами до 20 метров в секунду под конец недели вызвали перебои с движением на всех основных федеральных трассах вокруг Москвы. В российской столице несколько дней подряд шел снег, в день выпадало по 20% от месячной нормы. Уже в субботу осадки были незначительными, Москву усиленно расчищают.

Атмосферный фронт из центральной России ушел в Поволжье. Капризы непогоды вызваны сменой циклонов и антициклонов. Они волнами прокатываются по европейской части страны, морозы чередуются с оттепелью и вызывают пургу на границах зон высокого и низкого давления.

С севера, к слову, надвигается новая волна холода, в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов: ночью в Северной столице ниже -20.

За Уралом ситуация относительно стабильная, крепкие антициклоны стоят над Западной Сибирью и Дальним Востоком: -15 в Омске, -18 в Новосибирске. Похожие температуры во Владивостоке и Магадане. В Якутске за -40. Но занятия в школах отменят, когда температура будет ниже -45.

Тема:
Погода
20 янв
«По-зимнему замечательно»: какая погода будет в Москве в выходные
20 янв
Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные
19 янв
Буйство стихии: что происходит в Крыму после сильнейших ливней
19 янв
Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области
17 янв
Крещенская метель: какая погода ожидает россиян в грядущие выходные
17 янв
Движение перекрыто на участке трассы М-12 «Восток»
17 янв
Поселок в Крыму стал «островом» из-за наступления моря
16 янв
«Как в аду»: Дава оказался в эпицентре мощного циклона на Маврикии
16 янв
Почему зимой чаще болит голова и что с этим делать: советы невролога
16 янв
Недомогание свалит с ног: погода готовит новые сюрпризы москвичам
-15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Алкоголь — зло»: психолог рассказала, почему Кудрявцева уходит от Макарова
15:35
Количество погибших от удара по Донецку увеличилось до 25 человек
15:17
В Абхазии из-за пожара уничтожен почти весь государственный картинный фонд
14:59
Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно
14:41
У эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов
14:35
Над Геническом сбиты две вражеских ракеты

Сейчас читают

Результат налицо: как побороть сбой в работе организма и вернуть здоровый сон
«Всегда скандал»: Волочкова рассказала, что думает о Джигурде и Шаляпине
Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса