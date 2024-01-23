Предвыборная гонка: Харитонов представил своих доверенных лиц
Харитонов представил своих доверенных лиц
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Чем занимаются различные кандидаты на пост президента России?
Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов представил своих доверенных лиц. Он также предложил на постоянной основе переименовать Санкт-Петербург и Волгоград в Ленинград и Сталинград.
Еще один кандидат, Леонид Слуцкий, который баллотируется от ЛДПР, в Оренбурге обсудил с предпринимателями меры по снижению административных барьеров.
А вот выдвиженец от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков в Ярославле оценил состояние ЖКХ. И пообещал представить программу обновления коммунальных сетей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
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