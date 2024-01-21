Новая система очень напоминает трехуровневые траншеи ВС РФ.

Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию после провального контрнаступления. Таким наблюдением поделилось британское издание The Telegraph.

Новая система очень напоминает трехуровневые траншеи ВС РФ вместе с опорными пунктами и противотанковыми ограждениями. Однако, как бы не старались ВСУ «сплагиатить» российскую оборонительную систему, такой же мощной она не будет. Зато, что сделает наверняка, это уменьшит амбиции киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.