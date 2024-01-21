Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию
The Telegraph: Украина пытается скопировать российскую оборонительную линию
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Новая система очень напоминает трехуровневые траншеи ВС РФ.
Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию после провального контрнаступления. Таким наблюдением поделилось британское издание The Telegraph.
Новая система очень напоминает трехуровневые траншеи ВС РФ вместе с опорными пунктами и противотанковыми ограждениями. Однако, как бы не старались ВСУ «сплагиатить» российскую оборонительную систему, такой же мощной она не будет. Зато, что сделает наверняка, это уменьшит амбиции киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.
- 22 янв
- В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам
- 21 янв
- «Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»
- 21 янв
- Взятие Крахмального, удар «Кинжалами» и признание успеха: итоги СВО за неделю
- 21 янв
- Зеленский сорвал все шансы страны на западное финансирование
- 21 янв
- ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
- 21 янв
- 300 секунд до взрыва: как дроны помогают российским саперам в разминировании
- 21 янв
- Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
- 21 янв
- Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину
- 21 янв
- «Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков
- 21 янв
- Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
Читайте также
92%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?