Случившееся с самолетом в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) выступили с заявлением по теракту в Белгородской области. Случившееся с самолетом Ил-76 в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Официальный текст заявления ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В Киеве начали отрицать свою причастность к этому чудовищному преступлению сразу, как стало известно, что самолет перевозил военнопленных ВСУ. Это является главным признаком очередного злодейства Зеленского, так как киевский режим прекрасно знал о том, что готовится обмен военнопленными.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.