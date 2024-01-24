В МИД РФ выступили с заявлением по крушению Ил-76 в Белгородской области

МИД РФ решительно осудило теракт киевского режима в Белгородской области
Фото: ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Случившееся с самолетом в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.
В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) выступили с заявлением по теракту в Белгородской области. Случившееся с самолетом Ил-76 в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Официальный текст заявления ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
В Киеве начали отрицать свою причастность к этому чудовищному преступлению сразу, как стало известно, что самолет перевозил военнопленных ВСУ. Это является главным признаком очередного злодейства Зеленского, так как киевский режим прекрасно знал о том, что готовится обмен военнопленными.
Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.
- 24 янв
- «Теперь они знают, что их ждет дома»: политолог о последствиях трагедии Ил-76
- 24 янв
- СК РФ начал осмотр места крушения Ил-76 в Белгородской области
- 24 янв
- Минобороны РФ: боевики ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из ракетного комплекса
- 24 янв
- «Акт безумного варварства»: МИД РФ о причастности ВСУ к крушению Ил-76
- 24 янв
- Гладков: находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении под Белгородом
- 24 янв
- Украинские СМИ заявили, что ВСУ сбили самолет Ил-76 в Белгородской области
- 24 янв
- Момент падения Ил-76 попал на видео
- 24 янв
- Минобороны РФ сообщило о пленных ВСУ на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом
- 24 янв
- Источник сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области
Читайте также
93%
0.36 96.17
0.34
Нашли ошибку?