Танки Т-80 громят боевиков. Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 54 0

Минобороны показало работу танков Т-80БВ на купянском направлении

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи Т-80БВ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении танкисты группировки войск «Запад» с закрытых огневых позиций уничтожили обнаруженные укрепрайоны и блиндажи ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции.

Командир танковой роты с позывным «Бизон» за выполнение боевых задач в зоне проведения СВО награжден орденом Мужества. Танковые экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях.

Это позволяет оставаться незамеченными. Успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями. У танкистов на купянском направлении ежедневно по несколько боевых выездов.

Расчеты минометов «Тюльпан» наносят удары по позициям ВСУ на южно-донецком направлении

Расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи. Подготовка миномета к применению, прицеливание и выстрел выполняются в автоматическом режиме, на это уходит не более трех минут.

Дальность поражения целей в зависимости от применяемых боеприпасов составляет до 20 километров. Расчет самоходного миномета «Тюльпан» — восемь человек.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
25 янв
«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове
25 янв
Губернатор Тамбовской области отметил героизм командира сбитого Ил-76
25 янв
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
25 янв
«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
25 янв
Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины
25 янв
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
25 янв
Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии
25 янв
Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области
25 янв
«Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76
25 янв
Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение
6:35
Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания полномочий
6:29
«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове
6:22
Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака
6:12
Татьянин день 25 января: что обязательно нужно сделать на праздник
6:04
Губернатор Тамбовской области отметил героизм командира сбитого Ил-76

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса