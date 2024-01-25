Танки Т-80 громят боевиков. Лучшее видео из зоны СВО за день

Экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи Т-80БВ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении танкисты группировки войск «Запад» с закрытых огневых позиций уничтожили обнаруженные укрепрайоны и блиндажи ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции.

Командир танковой роты с позывным «Бизон» за выполнение боевых задач в зоне проведения СВО награжден орденом Мужества. Танковые экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях.

Это позволяет оставаться незамеченными. Успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями. У танкистов на купянском направлении ежедневно по несколько боевых выездов.

Расчеты минометов «Тюльпан» наносят удары по позициям ВСУ на южно-донецком направлении

Расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи. Подготовка миномета к применению, прицеливание и выстрел выполняются в автоматическом режиме, на это уходит не более трех минут.

Дальность поражения целей в зависимости от применяемых боеприпасов составляет до 20 километров. Расчет самоходного миномета «Тюльпан» — восемь человек.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.