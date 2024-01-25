Дарью Трепову* доставили в суд
Через несколько часов ей огласят приговор.
Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru
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Дарью Трепову*, обвиняемую в совершении теракта, при котором трагически погиб военный корреспондент Владлен Татарский, доставили в суд на оглашение приговора. Кадрами делится корреспондент 5-tv.ru.
По предварительной информации, приговор огласят в 15:00 по московскому времени. Обвинение просит для Треповой 28 лет тюрьмы. Это может стать самым крупным сроком в истории современной России для женщины-подсудимой на данный момент.
* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ
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