Наблюдение было сделано в Запорожской области.

ВСУ на линии фронта в Запорожской области используют приемы бандеровцев, пряча оружие в подземных схронах. Об этом заявил глава областного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские боевики начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 километров от линии фронта. Националисты ведут себя как бандеровцы, которые воевали на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны, убежден Рогов.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны», — цитирует общественного деятеля РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские артиллеристы уничтожили склад и минометный расчет ВСУ под Херсоном.