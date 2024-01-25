На херсонском направлении наши артиллеристы уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ. На этом участке фронта огонь ведут расчеты «Гиацинтов». Наносят мощные удары и бьют прямо в тыл противника. Корреспондент «Известий» Даниил Левин расскажет подробнее.

На этом участке херсонского фронта активно работают артиллеристы ВДВ. К стрельбе готовится расчет одной из самых мощных пушек — «Гиацинт».

«До линии боевого соприкосновения — примерно десять километров. А дальность орудия выстрела в три раза больше! Это значит, что снаряд отправляется прямо в тыл противника, куда-то по укреплениям», — передает корреспондент.

Пороховой заряд еще дымится, а бойцы готовят уже следующий. Снаряд весом почти полсотни кило непросто донести. Но его нужно лишь установить на место. Дальше механизм сделает все автоматически.

«Орудие! Выстрел», — раздается крик экипажа орудия.



«Из последних целей мы отработали минометный расчет, склад с боеприпасами. Мы, как правило, этого не видим, потому что наша задача основная — отработать и быстро убежать в укрытие; лишнего не показывать, где, что мы. А так вообще, после того, как нам докладывают об этом, конечно, это очень приятно то, что враг обезврежен», — рассказывает военнослужащий с позывным «Самара».

Командиру орудия всего 21 год. Он только-только отслужил шесть месяцев срочной службы. Потом подписал контракт и теперь руководит старшими товарищами.

«Общий язык, так сказать, нашли. Сейчас нормально ладим!» — поделился командир орудия с позывным «Ефим».

Оценивать возраст друг-друга здесь и времени-то особо нет. Работы очень много. С противоположной стороны Днепра противник периодически пытается атаковать. Но всякий раз наши военнослужащие срывают планы.

«Поражает вот такая колея. Не каждая машина и даже техника здесь проедет», — удивился корреспондент Левин.

Разбитая дорога — следствие уже по-настоящему южной погоды в регионе. Тонкий снежный покров практический весь растаял, небо малооблачное. Поэтому…

-Слышно, да?!

-Да, летает!

-На что похоже?

-Похоже на «Камикадзе». Либо это же какой-нибудь «Мавик», который отслеживает.

Проверять не хочется. Благо, характерный гул дрона так и разносится где-то вдалеке. Для безопасности десантники прячутся в надежных укреплениях.

«А вот и ответ, кто может проехать по такой дороге… Четырехосный грузовик! На нем мы и отправляемся в относительно безопасный тыловой район», — сообщает Даниил Левин.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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