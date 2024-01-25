Националисты терпят одно поражение за другим.

Армия России на купянском направлении в Харьковской области продолжает успешно продвигаться. Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире одного из телеканалов Украины.

«В последние дни противник на разных участках, в первую очередь на купянском направлении, активно атакует, используя мобильные штурмовые группы», — признался военный.

Российская армия успешно использует FPV-дроны, добавил он. Это позволяет ей находить слабые места в обороне ВСУ.

Кроме того, укрепрайоны иногда играют против самих боевиков, говорит Кривонос. В этих местах армия России наращивает усилия и наносит удар.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о строительстве трехуровневой линии обороны.