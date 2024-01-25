Вряд ли поможет: на Украине заявили о строительсте трехуровневой линии обороны

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Денис Шмыгаль: Украина намерена построить трехуровневую линию обороны

Вряд ли поможет: на Украине заявили о строительсте трехуровневой линии обороны

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Тема:
Спецоперация

Кто помогает в этом киевскому режиму?

Украина намерена построить трехуровневую линию обороны при помощи Словакии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в личном Telegram-канале.

По его словам, укрепления позволят обезопасить направления, где ведутся основные боевые действия, а также "остановить" ВС РФ. Шмыгаль добавил, что на реализацию плана Банковая выделила десятки миллиардов гривен. Но даже таких вложений оказалось недостаточно.

«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что частные компании из европейской страны обязались прийти Украине на помощь. Также Словакия передаст Украине две системы по разминированию территорий.

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Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове. Киев потерял более 100 националистов.

Тема:
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