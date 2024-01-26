«В противном случае»: Песков пригрозил Украине худшим сценарием в рамках СВО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 359 0

Песков: Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине

«В противном случае»: Песков пригрозил Украине худшим сценарием в рамках СВО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Все предыдущие попытки прийти к миру саботировались Незалежной.

Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом агентству Bloomberg заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от мирного урегулирования конфликта. Однако власти Незалежной неоднократно саботировали переговоры.

«Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы реализовать их дипломатическим путем. В противном случае военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — отметил Песков.

При этом агентство со ссылкой на источники также добавило, что Россия открыта к переговорам. Кремль даже якобы может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса для Украины, а также от противодействия возможному членству в НАТО при условии признания Незалежной новых регионов страны российскими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прояснил позицию России по урегулированию конфликта на Украине.

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