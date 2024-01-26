Шойгу заявил о наращивании производства основных видов вооружения в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

В Минобороны считают, что основная задача сегодня — обеспечение бойцов всем необходимым.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России в разы удалось нарастить изготовление основных видов вооружения и боеприпасов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, подводя итоги поставок оружия в войска в 2023 году.

«Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — отметил Шойгу.

Министр также отметил, что техника и оружие поступают в зону спецоперации своевременно. Это позволяет нарастить боевой потенциал армии России. Кроме того, налажена система оперативного ремонта и обслуживания техники. Но, тем не менее, в Минобороны считают основной задачей сегодня — обеспечение бойцов всем необходимым.

«В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения сил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны», — сказал Шойгу, уточнив, что было построено 2 772 здания и сооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет в Подмосковье.

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