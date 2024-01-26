Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Удары по военным целям позволили ослабить военный потенциал ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВС РФ в течение прошедшей недели нанесли невосполнимый ущерб ВПК Украины, нанеся 13 ударов по различным объектам. Об этом сообщил в ходе еженедельного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним», — сообщил он.

Конашенков добавил, что удары также наносились по арсеналам, военным аэродромам, складам горючего и пунктам дислокации иностранных наемников, примкнувшим к ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о потерях ВСУ в зоне спецоперации.
 

Тема:
Спецоперация
26 янв
Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно
26 янв
Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
26 янв
Помощь в борьбе с БПЛА: более 300 тысяч россиян скачали приложение «Радар. НФ»
26 янв
В Госдуме заявили об обмене с Украиной телами погибших военнослужащих
26 янв
Прекратить огонь: более 98% венгров выступили против поставок оружия Украине
26 янв
Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 35 боевиков ВСУ
26 янв
Кремль оценил сообщения СМИ о готовности Москвы отказаться от требований к Киеву
26 янв
Шойгу заявил о наращивании производства основных видов вооружения в России
26 янв
«Я пришел Родину защищать»: штурмовик «Бабай» рассказал о схватке с дроном ВСУ
26 янв
Удар без промаха: «Гвоздика» помогла нашим бойцам добиться очередной победы
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

21:15
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области
20:58
«Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге
20:44
Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно
20:35
Рекорд Треповой*: кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в РФ
20:25
Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
20:21
«Каждой касте — свое»: Толкалина сменила зимнюю Россию на элитное Бали

Сейчас читают

На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
«Взбудоражат вкусовые рецепторы»: какими кулинарными шедеврами славится Китай
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса