Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 35 боевиков ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 117 0

Часть из них — с красно-лиманского направления, где российские бойцы сумели занять более выгодные позиции.

Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 35 боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В течение недели в плен российской армии сдались 35 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в плену оказались 35 боевиков, 16 из которых сдались на красно-лиманском направлении. Там, по информации Минобороны РФ, российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив 17 атак противника.

«Потери противника составили свыше 1 570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии», — уточнил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненые боевики ВСУ не получают должного ухода и поддержки.

Тема:
Спецоперация
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