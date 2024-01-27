«Им будет трудно»: США разработали для Украины новую стратегию

В чем теперь заключается план Белого дома?

Соединенные Штаты решили поменять стратегию для Украины. Она теперь будет заключаться не в возвращении территорий, а в усилении обороны страны. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

«Новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом. <…> Идея сейчас состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать свою позицию на поле боя на данный момент», — говорится в статье.

Белый дом нацелился на помощь Украине отразить новые наступления Вооруженных сил России и улучшение уровня устойчивости ВСУ. Теперь уже не идет речи о попытке вернуть утраченные регионы. Как отмечает неназванный источник газеты, нетрудно понять, что «им будет трудно» попытаться совершить такое же крупное контрнаступление, которое Киев старался сделать летом 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского. Тем не менее в декабре стало известно, что Киев готовится к еще одному контрнаступлению в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев разнес стратегию ВСУ.