«Им будет трудно»: США разработали для Украины новую стратегию
WP: США нацелились на оборону в новой стратегии для Украины
Фото: Reuters / Gleb Garanich
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В чем теперь заключается план Белого дома?
Соединенные Штаты решили поменять стратегию для Украины. Она теперь будет заключаться не в возвращении территорий, а в усилении обороны страны. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.
«Новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом. <…> Идея сейчас состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать свою позицию на поле боя на данный момент», — говорится в статье.
Белый дом нацелился на помощь Украине отразить новые наступления Вооруженных сил России и улучшение уровня устойчивости ВСУ. Теперь уже не идет речи о попытке вернуть утраченные регионы. Как отмечает неназванный источник газеты, нетрудно понять, что «им будет трудно» попытаться совершить такое же крупное контрнаступление, которое Киев старался сделать летом 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского. Тем не менее в декабре стало известно, что Киев готовится к еще одному контрнаступлению в 2024 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев разнес стратегию ВСУ.
- 27 янв
- «Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ
- 26 янв
- Путин: элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не из «обнаженных чудиков»
- 26 янв
- Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ
- 26 янв
- Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно
- 26 янв
- Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
- 26 янв
- Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины
- 26 янв
- Помощь в борьбе с БПЛА: более 300 тысяч россиян скачали приложение «Радар. НФ»
- 26 янв
- В Госдуме заявили об обмене с Украиной телами погибших военнослужащих
- 26 янв
- Прекратить огонь: более 98% венгров выступили против поставок оружия Украине
- 26 янв
- Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 35 боевиков ВСУ
Читайте также
93%
0.86 97.09
0.45
Нашли ошибку?