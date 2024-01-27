Киевский режим хочет доказать Западу свою полезность, но буквально «роет себе яму».

Стратегия ВСУ, включающая атаки российских территорий, не выдерживает никакой экспертной критики, отметил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев в беседе с URA.RU.

«На самом деле любое дно можно пробить, что они заказывают своими авантюрными абсолютно невыверенными и непродуманными действиями, надеясь на то, что они произведут эффект», — заявил военный эксперт.

Горбачев отметил, что все атаки беспилотников по объектам на российской территории, удары по мирным жителям в Донецке и Белгороде направлены только на то, чтобы продемонстрировать своим хозяевам кредитоспособность и востребованность.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский офицер пролил свет на то, что ВСУ буквально «списывают» боевиков.