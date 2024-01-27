«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Штурмовик ВСУ Гриненко: в Авдеевке украинские боевики надеялись на спасение РФ

«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России

Фото: Reuters / THOMAS PETER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

И Киев еще удивляется, почему его военнослужащие сбегают?

Боевики Вооруженных сил Украины на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение войсками России. Об этом рассказал пленных штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко в беседе с ТАСС.

Он сложил оружие несколько дней назад. Боевик добавил, что за девять дней от штурмовой роты осталась лишь половина.

«Мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (военных РФ. — Прим. ред.) ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет», — сказал Гриненко.

Штурмовиков оставили на передовой без огневой поддержки, провизии и воды, у них было лишь стрелковое оружие и патроны, которые закончились через спустя часа боя. Теперь они находятся в плену, там тепло, есть еда и вода, а еще нормальное отношение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим чудовищно угрожает уклонистам. В том числе командование говорит таким беглым боевикам, что их семьи пострадают. Следует отметить вот что: только за последние девять месяцев из армии Незалежной сбежали свыше 4,6 тысяч мужчин.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
27 янв
Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день
27 янв
«Серьезный ущерб»: Киев приблизился к переломному моменту из-за Запада
27 янв
«Им будет трудно»: США разработали для Украины новую стратегию
27 янв
«Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ
26 янв
Путин: элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не из «обнаженных чудиков»
26 янв
Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ
26 янв
Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно
26 янв
Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
26 янв
Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины
26 янв
Помощь в борьбе с БПЛА: более 300 тысяч россиян скачали приложение «Радар. НФ»
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований
13:57
В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией
13:47
Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата
13:31
«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России
13:15
Поступок, который вошел в историю: МО РФ раскрыло неизвестные детали подвигов солдат СССР
12:57
Ученые из Перу выяснили происхождение «мумия инопланетян»

Сейчас читают

Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
«Нет незаменяемых»: звезда «Ранеток» Янина Студилина высказалась об уехавших артистах
Пятый канал покажет торжественно-траурную церемонию возложения венков на Пискаревском кладбище, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса