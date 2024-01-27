Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция

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Дарья Евстрахина
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Мероприятие посвящено 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Российский лидер Владимир Путин выступает на митинг- концерте «Газпром Арена», посвященному 80-летию снятия блокады Ленинграда. Прямой трансляцией делится 5-tv.ru.

В торжественном мероприятии также примут участие Александр Розенбаум, Владимир Машков, SHAMAN, Константин Хабенский и Большой сводный хор под управлением дирижера Юрия Башмета.

На концерте ветераны услышат известные песни: «А может, не было войны», «Мы ленинградки», «Ладожский лед», «Дети Ленинграда», «Блокадный хлеб», «Ладога», а также смогут посмотреть интерактивный спектакль, в котором будут отражены самые главные события блокады.

Подвиг Ленинграда — один из самых ярких и высоких подвигов советских людей и СССР. Символ нашей славы и нашей скорби.

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