Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция

Мероприятие посвящено 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Российский лидер Владимир Путин выступает на митинг- концерте «Газпром Арена», посвященному 80-летию снятия блокады Ленинграда. Прямой трансляцией делится 5-tv.ru.
В торжественном мероприятии также примут участие Александр Розенбаум, Владимир Машков, SHAMAN, Константин Хабенский и Большой сводный хор под управлением дирижера Юрия Башмета.
На концерте ветераны услышат известные песни: «А может, не было войны», «Мы ленинградки», «Ладожский лед», «Дети Ленинграда», «Блокадный хлеб», «Ладога», а также смогут посмотреть интерактивный спектакль, в котором будут отражены самые главные события блокады.
Подвиг Ленинграда — один из самых ярких и высоких подвигов советских людей и СССР. Символ нашей славы и нашей скорби.
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