«Единогласно»: Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента России

Действующий президент страны в рамках своего самовыдвижения собрал рекордное количество подписей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые состоятся в марте этого года. Решение было принято единогласно.

Удостоверение о регистрации получил сопредседатель предвыборного штаба Путина — народный артист РФ Владимир Машков. Он заявил, что в ближайшее время лично передаст документ. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий из Центризбиркома с подробностями.

Перед заседанием короткий брифинг «на ногах». Для членов комиссии. Ее председатель Элла Памфилова явно в хорошем настроении — кампания вступает в активную фазу.

«В заседании ЦИК по видеосвязи участвуют региональные комиссии. Им предстоит информировать избирателей о выборах на местах. Сегодня же представлен новый слоган кампании — «Вместе мы сила — голосуем за Россию!» — передает с места корреспондент Антон Золотницкий.

Основной пункт повестки — вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты России. Всю прошлую неделю специалисты-почерковеды в несколько смен проверяли подписи, поданные штабом действующего президента. Элла Памфилова напоминает, насколько это трудоемкая работа.

«Проверяются списки лиц, осуществляющих сбор подписи, эта процедура занимает от полутора до трех часов. Затем производится случайная выборка папок с подписями — это 60 000 подписей подписываются все необходимые протоколы, папки отбираются из общего количества и начинают с уже следующих этапов работы, которая длится не менее 12, а то и 15 часов», —прокомментировала она.

На помощь впервые пришли нейросети — они сверяли данные в протоколах с единой базой избирателей. Итоговый вердикт — минимальный процент брака.

«В результате проведенной проверки недействительными признана 91 подпись из 60 тысяч. Это неточности в сведениях об избирателях. То есть, 91 подпись — это 0,15% от общего числа подписей», — сообщает секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Другие документы, который подал штаб Владимира Путина, к примеру, финансовый отчет — тоже оказались в порядке. Так что вопрос о регистрации кандидата разногласий в комиссии не вызвал.

«Кто „За“? Кто „Против“? Кто воздержался? Принято единогласно», — резюмирует Элла Памфилова.

Сам официально зарегистрированный кандидат сегодня продолжает работать в Санкт-Петербурге, удостоверение за него получил Владимир Машков — в качестве доверенного лица.

«Наш кандидат идет как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии, но для Владимира Владимировича принципиально важно увидеть поддержку россиян. И вы знаете, независимо от того, какие политические предпочтения есть у граждан», — прокомментировал Машков.

Позади — начальный, но оттого не менее ответственный этап избирательной кампании. По всей стране за Владимира Путина собрали больше двух с половиной миллионов подписей — это рекорд. Сегодня же в ЦИК зарегистрировали и новую группу доверенных лиц кандидата. Теперь их 544. Всем вместе им предстоит от имени президента выстраивать диалог с каждым избирателем.