Онлайн-выборы: стартовал прием заявок на участие в дистанционном голосовании

Для этого нужно будет пройти регистрацию на портале «Госуслуги».

Выборы президента страны состоятся с 15 по 17марта. Отдать свой голос можно будет не только на избирательных участках, но и дистанционно. Прием заявок на участие в онлайн-голосовании начался сегодня.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», зайти в нужный раздел, подать заявление и дождаться уведомления с подтверждением. Сделать это можно до 11-го марта. Как ожидается, такой формат охватит порядка 38 миллионов избирателей в 28 регионах страны.

Для жителей Москвы разработана своя платформа электронного голосования. Она будет размещена на портале «Мос.ру».

Как ранее отмечали в ЦИК, выборы главы государства в 2024 году продлятся три дня — схема многодневного голосования пришлась по нраву россиянам. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента России.