Российские войска взяли под контроль Табаевку в Харьковской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах армии в зоне СВО.

Российские войска взяли под контроль Табаевку в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На купянском направлении активными действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны также добавили, что бойцы отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка. В результате киевский режим понес потери: до 30 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины западного производства не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22.

Тема:
Спецоперация
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