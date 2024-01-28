На Западе признали беспомощность украинских ПВО перед неуловимой ракетой РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 41 0

Military TV: российскую ракету X-22 не перехватила ни одна система ПВО Украины

На Западе признали беспомощность украинских ПВО перед неуловимой ракетой РФ

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Поставленные киевскому режиму зенитные установки не могут противостоять российскому оружию.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины западного производства не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV.

"Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — говорится в сообщении.

Канал отметил, что усовершенствованная российская ракета движется с очень большой скоростью и наносит удары с неожиданной траектории, что становится сюрпризом для противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
28 янв
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
28 янв
Мощное оружие: как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом
28 янв
ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
28 янв
«Наводит ужас»: ВС РФ применили против ВСУ переделанный корабельный бомбомет
28 янв
Сдвиг линии фронта и работа артиллерии: главные итоги СВО за прошедшую неделю
28 янв
Новый успех: российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении
28 янв
Тактика ВСУ не работает: как артиллеристы громят бетонные укрепления противника
28 янв
Командная работа: ВС РФ увеличивают давление на ВСУ на краснолиманском направлении
27 янв
«Просто безумие»: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия
27 янв
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

23:29
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией
23:20
Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности
22:55
На Западе признали беспомощность украинских ПВО перед неуловимой ракетой РФ
22:41
«Ради донесения правды»: Сальдо прокомментировал нападение на корреспондента «Известий»
22:33
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
22:13
Мощное оружие: как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом

Сейчас читают

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса