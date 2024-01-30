Мощный удар из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские артиллеристы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны националистов точными ударами.

Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

На этих кадрах показана работа армейской авиации на краснолиманском направлении. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах уже показана работа артиллеристов на краснолиманском направлении. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили личный состав ВСУ в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве — противник потерял свыше 30 боевиков убитыми и ранеными.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.