ВСУ открыли охоту: четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР

Сообщается также о 16 пострадавших.

Украинские боевики, похоже, объявили целенаправленную охоту на мирных жителей ДНР. За минувшие сутки со стороны ВСУ было нанесено около 20 ударов по жилым кварталам.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Самое большое количество обстрелов зафиксировано в Донецке, чуть меньше — в Горловке и Ясиноватой. Боевики бьют из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и сбрасывают боеприпасы с беспилотников.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке.