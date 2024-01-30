Даже не замечают: Лавров указал на расползание западного оружия по горячим точкам
Лавров заявил о расползании украинского оружия по горячим точкам
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Союзники киевского режима не обращают на это внимания, продолжая спонсировать преступников.
США объединили 54 страны в антироссийский лагерь, который накачивает Киев вооружением и поставляет военных специалистов и экспертов. И при этом не хочет замечать «расползания» этого оружия по горячим точкам, а также европейским странам. Это отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, посвященной украинскому кризису.
Одновременно уговорами и ультиматумами Запад всячески продвигает так называемый Копенгагенский формат по Украине, пропагандирующий идею безальтернативности формулы мира Зеленского. О том, как такое мероприятие прошло недавно в Давосе, рассказал Сергею Лаврову министр иностранных дел Швейцарии.
По словам главы МИД, чтобы одобрить формулу Зеленского США всеми правдами и неправдами сегодня также пытаются организовать что-то вроде саммита мира и зазывают туда страны Африки, Азии и Латинской Америки.
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