Союзники киевского режима не обращают на это внимания, продолжая спонсировать преступников.

США объединили 54 страны в антироссийский лагерь, который накачивает Киев вооружением и поставляет военных специалистов и экспертов. И при этом не хочет замечать «расползания» этого оружия по горячим точкам, а также европейским странам. Это отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, посвященной украинскому кризису.

Одновременно уговорами и ультиматумами Запад всячески продвигает так называемый Копенгагенский формат по Украине, пропагандирующий идею безальтернативности формулы мира Зеленского. О том, как такое мероприятие прошло недавно в Давосе, рассказал Сергею Лаврову министр иностранных дел Швейцарии.

По словам главы МИД, чтобы одобрить формулу Зеленского США всеми правдами и неправдами сегодня также пытаются организовать что-то вроде саммита мира и зазывают туда страны Африки, Азии и Латинской Америки.