Фронтовые будни: как живут и сражаются российские бойцы на передовой

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Корреспондент «Известий» Сафиулин показал быт российских бойцов в зоне СВО

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ничто не мешает солдатам выполнять свои обязанности. Наоборот — комфорт в полевых условиях только повышает боеспособность подразделения.

Удары по технике и укреплениям ВСУ со снайперской точностью наносят артиллеристы. Блиндажи расчетов оборудованы прямо рядом с замаскированными орудиями, чтобы укрыться в случае ответных обстрелов. Несмотря на суровый полевой быт, условия жизни бойцов в них можно назвать комфортными. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Лампу вешает на крючок прямо над плитой, берет в руки тарелку с уже порезанной картошкой, отправляет в казан. Блюдо с местной донецкой птицей, борщ на фазане, фазан добыт в ближайшем лесу. У плиты боец с позывным «Таксист». Повар он по совместительству, уже второй год кормит расчет.

«Пришлось научиться готовить, жизнь заставила. С молодых лет люблю готовить для себя», — рассказывает боец.

На второе будет плов. Меню каждый день разное. Без изысков, но вкусно и полезно. «Таксист» говорит — главное, чтобы хватило времени, работы сейчас очень много. Пушка порой не замолкает целыми днями. И вот опять пора за работу. Пока одни бегут — другие на месте уже носят снаряды.

«Бить будут сразу, без перерыва, несколько снарядов „беглым“, специально это делается, чтобы противник не успел поменять позиции», — рассказывает журналист.

Ствол задран вверх, заряд уменьшенный, орудие работает на небольшом расстоянии, противник относительно близко. Сворачиваются также быстро. Маскируют орудие. Уходят в укрытие. На случай ответного огня ближайшие — в нескольких метрах. Такие укрытия оборудованы поблизости, при контрбатарейной работе с той стороны расчету далеко бежать не нужно.

В этот раз тихо, уходим дальше, на безопасное расстояние. «Таксист» возвращается на кухню, первое блюдо почти готово. Там же бойцов ждет щенок Ника. С подразделением она уже четвертый месяц. Точно знает, что нужно делать, когда расчет бежит к орудию. Ника тоже бежит прятаться в укрытие. Их здесь хватает. Несколько блиндажей соединены между собой. Практически все построено из подручных средств — ящиков от снарядов.

«Обустроена небольшая парилочка, так как живем в лесу, бревна ящичками, камешки», — рассказывает боец с позывным «Белка».

У них есть даже вода. Естественно, приходится возить, но запас уже приличный. Блиндажи обустроили, учитывая все обстоятельства, с которыми могут столкнуться.

Про такие подразделения обычно говорят: «Служба организована». Ничто не мешает бойцам выполнять свои обязанности. Наоборот — комфорт в полевых условиях только повышает боеспособность подразделения. И кадры поражения цели, по которой отработали, это подтверждают.

Тема:
Спецоперация
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