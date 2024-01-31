Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Псковской областью

|
Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

ВСУ выпустили дрон в ночь на 31 января.

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Псковской областью

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима в ночь на 31 января совершить террористическую атаку по объектам в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил на «Уралтрансмаше» в Екатеринбурге выполнение ГОЗ по производству самоходок, вроде 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация» и других.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
31 янв
«Очередное, чудовищное»: Захарова жестко прошлась по Боррелю после его «формулы мира» на Украине
31 янв
Российские минометчики уничтожают позиции ВСУ в ЛНР
31 янв
Пошел на попятную: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
31 янв
Грозные «Грачи»: лучшее видео из зоны СВО за день
31 янв
Никто не увильнет: на Украине хотят ужесточить мобилизацию
31 янв
«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области
31 янв
Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины
30 янв
Украина может вскоре получить от США реактивные снаряды GLSDB
30 янв
«Летающий хлам»: Киев в грубой форме отказался от австралийских истребителей
30 янв
В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

9:47
Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену
9:33
«Очередное, чудовищное»: Захарова жестко прошлась по Боррелю после его «формулы мира» на Украине
9:24
Российские минометчики уничтожают позиции ВСУ в ЛНР
9:09
«Баб здесь больше, не отдадим мужика»: украинки набросились на военкома в Одессе
8:48
«Обнулила авторитет»: какой унизительный тест Венгрия устроила Кулебе
8:28
Сальдо объяснил, как киевский режим просчитался с атакой на Ил-76

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса