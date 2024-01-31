Дата назначена: когда Болдуин предстанет перед судом из-за гибели оператора

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Актер Болдуин предстанет перед судом 1 февраля по делу о гибели оператора

Дата назначена: когда Болдуин предстанет перед судом из-за гибели оператора

Фото: Reuters / DAVID DEE DELGADO

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Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

В штате Нью-Мексико перед судом предстанет актер Алек Болдуин 1 февраля по новому обвинению касательно смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя судебной системы региона.

«Представитель судебной системы Нью-Мексико сообщил в электронном письме, что предъявление обвинения Болдуину в Первом окружном суде Санта-Фе будет в режиме видеоразбирательства», — говорится в материале.

Уточняется, что Болдуину предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

Трагедия произошла в 2021 году на съемочной площадке вестерна Rust («Ржавчина»). Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Сам Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок оружия, а выстрел произошел самопроизвольно. Позднее раскрылись новые подробности в его деле. Три человека из съемочной группы рассказали об игнорировании Болдуином мер безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году.

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