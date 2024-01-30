Ухудшение положения киевского режима в конфликте связывают с прекращением финансирования со стороны союзников.

Наступивший 2024 год станет серьезным испытанием для Украины на фоне сокращение поставок оружия от стран Запада. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Западные союзники почти прекратили спонсирование киевского режима. И, как отметил Бернс в статье для журнала Foreign Affairs, США следует пересмотреть позицию, иначе отказ от помощи Украине станет «голом в свои ворота исторического масштаба». При этом Бернс считает, что поставки оружия для американцев это «скромная инвестиция» в размере 5% от оборонного бюджета.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — указал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина надеется избежать «судного дня», хотя остро нуждается в финансировании со стороны стран Запада. Киевский режим сегодня нуждается в оружии и деньгах, без которых он не может противостоять России и покрывать нужды военного бюджета страны.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.