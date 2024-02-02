Не в том положении: в США оценили вероятность начала войны с Ираном

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Алина Крылова
Алина Крылова 61 0

Экс-сенатор США Блэк: Байден не в том положении, чтобы начинать войну с Ираном

Не в том положении: в США оценили вероятность начала войны с Ираном

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Тема:
Выборы президента США 2024

Американское правительство оказалось в крайне затруднительном положении с учетом уже имеющихся проблем с Украиной. Готовы ли в Белом доме развязать открытую войну?

Белый дом пребывает в ярости из-за атаки дрона на собственную базу Эт-Танф, в результате которой погибли трое военных и пострадали 40 военнослужащих. Впрочем, военной мощи подчиненных Байдена явно не хватит, чтобы развязать открытое противостояние с Ираном. Такое мнение выразил бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк в беседе с РИА Новости.

По мнению аналитика, нынешний американский лидер Джо Байден в преддверии президентских выборов находится не в том положении, чтобы развязывать войну с Ираном и расширять ближневосточный кризис. Сейчас практически вся политика Штатов, по словам Блэка, преимущественно заточена на том, чтобы удержать на плаву терпящую кризис украинскую армию и параллельно провести выборы президента без эксцессов. В сложившихся условиях вероятность войны с Ираком стремится практически к нулю.

«США не в том положении, чтобы расширять войны на Ближнем Востоке», — указал он.

Блэк отметил, что в преддверии президентских выборов в США Байден понимает, что избиратели из числа демократов испытывают довольно сильную усталость от продолжающихся вооруженных конфликтов. К тому же, чуть ранее сам действующий президент страны решительно выступил против развязывания конфликта в силу уже имеющихся проблем внутри страны. 

Кроме того, по словам Блэка, Иран, судя по всему, тоже заинтересован в том, чтобы избежать начала серьезного конфликта из-за экономической составляющей внутри страны. В последнее время страна явно испытывает определенные трудности, способные сказаться на результате столкновения. 

Ранее 5-tv.ru писал, что США утвердили серию ударов по иранским объектам в Ираке.

Тема:
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