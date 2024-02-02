В подземелье? Раскрыто местонахождение бункера Зеленского

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 859 0

Биограф Зеленского Шустер: бункер президента Украины располагается в его офисе

В подземелье? Раскрыто местонахождение бункера Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В распоряжении украинского лидера оказалось целое тайное убежище.

Американский журналист Саймон Шустер, автор биографии Владимира Зеленского, раскрыл, что президент Украины имеет в своем распоряжении целый бункер. О главных заявлениях биографа главы киевского режима пишет URA.RU.

Как поделился Шустер в интервью с украинским изданием, у Зеленского есть хорошо укрепленное подземное сооружение, которое является частью его офиса.

Биограф признался, что пытался побывать в бункере лично, однако охрана не дала журналисту этого сделать и убедительно попросила «забыть» обо всем. Ему достаточно ясно дали понять, что иностранец никогда не получит доступ в подобное тайное место.

Также Саймон Шустер раскрыл некоторые подробности противостояния Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам биографа, глава Незалежной изначально стал формировать собственное видение того, «что должно происходить на поле боя».

«Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов. Это важный фактор для понимания, почему его отношение к Валерию Залужным именно такое», — отметил журналист.

Кроме того, он считает, что президент Украины достаточно сильно изменился спустя несколько лет после прихода к власти. По его мнению, Владимир Зеленский стал более наглым, в том числе и по отношению к своим западным партнерам.

Тем временем Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детали секретного разговора Залужного и Зеленского просочились в СМИ.

Тема:
Спецоперация
2 февр
«Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
2 февр
Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ
2 февр
«Превышает возможности»: боевик ВСУ объяснил невозможность противостоять ВС РФ
2 февр
«Время у русских»: Орбан заявил, что расклад сил на Украине не изменится
2 февр
Российские войска нанесли 127 групповых ударов в зоне спецоперации в январе
2 февр
Шойгу назвал потери в рядах ВСУ за месяц
2 февр
«Ставки высоки»: в США признали горькую правду про оружие для Украины
2 февр
«Посыл ясен»: Макрон сделал громкое заявление о России и Украине
2 февр
«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины
2 февр
«Огромный пробел»: ВСУ одним видом оружия раскрыли неожиданную уязвимость НАТО
Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

15:27
Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над арсеналом НАТО
15:24
«Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
15:22
Снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре
15:20
Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ
15:09
«Превышает возможности»: боевик ВСУ объяснил невозможность противостоять ВС РФ
15:08
Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу

Сейчас читают

«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ
Грязные тайны первых леди: от каких извращений жен Нетаньяху, Зеленского и Клинтон волосы встают дыбом
«Сдохну вам назло»: жуткие детали истории россиянки, которая три года спала с мумией мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса