«Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России

Захарова назвала «выстрелом в ногу» иск Украины против России в суд ООН
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Что сказала официальный представитель МИД?
На рассмотрении Международного суда ООН остался один вопрос — о совершении Украиной геноцида в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу», — сказала дипломат.
Обвинения Украины в том, что Россия якобы нарушила Конвенцию о геноциде, «злоупотребив» ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, подчеркнула Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Международный суд ООН постановил, что у него есть полномочия разобраться в иске Украины к России о «применении конвенции о геноциде», но орган сильно сократил список рассматриваемых вопросов.
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