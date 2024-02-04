Из 80-х: какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области

Может, потому именно пленные из Мариуполя стали мишенью для чудовищного теракта, когда Ил-76 с «азовскими* сидельцами» на борту был сбит украинскими ПВО из американского комплекса Patriot. Следственный комитет обнаружил на месте крушения и останки погибших, и детали от американских ракет.

Судя по надписям, это были довольно старые боеприпасы, 1983–1984 годов выпуска. При желании можно установить их путь от завода до деревни Липцы под Харьковом, откуда был пуск. Россия готова провести международное расследование трагедии, как заявил президент Владимир Путин.

«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места в конкретное время», — отметил он.

Все, что можно сделать со своей стороны, Россия делает. Установлены личности всех погибших, это, напомним 65 украинских военных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции.

Помогла генетическая экспертиза: ДНК украинцев взяли из базы, куда все пленные в обязательном порядке сдают образцы. Тела погибших Киев, кстати, так официально и не запросил на возврат. Режиму Владимира Зеленского не нужны пленные «герои», тем более убитые собственными руками.

* — организация признана террористической и запрещена в России.