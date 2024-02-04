Украина раздора: в Белом доме выдвинули новое условие для оказания поддержки Израилю

В ближайшее время Тель-Авив рискует лишиться 17 миллиардов долларов на новое вооружение из-за принципиальной позиции Вашингтона. Что стало камнем преткновения в ключевом вопросе?

Администрация действующего президента США Джо Байдена выступила против предложенного республиканцами законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю в 17,6 миллиарда долларов без средств на Украину. С соответствующими итогами внеочередного заседания по ключевым вопросам вышла к журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Соответствующий законопроект появился в разработке правительства США по инициативе комитета по ассигнованиям и подразумевал, что Вашингтон выделит определенную сумму, чтобы поддержать Израиль в вооруженном конфликте с ХАМАС.

Главным камнем преткновения, спровоцировавшим споры, был пункт, утверждающий, что Тель-Авив получит в распоряжение 17 миллиардов долларов на закупку нового необходимого вооружения, в то время как Киев, также регулярно получающий помощь от США в украинском конфликте, дотаций лишится.

По итогам заседания в Белом доме проект финансирования отклонили, подчеркнув, что выработанная стратегия «избирательной поддержки» противоречит взглядам американского правительства.

«Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины <…> а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — гласит заявление Карин Жан-Пьер.

Планируется, что соответствующий проект будет направлен на доработку. Параллельно свою концепцию финансовой помощи странам-партнерам предоставит Сенат: в основе проекта будет лежать идея, предусматривающая военную помощь и Израилю, и Украине, а также предложения по укреплению границ Штатов и Мексики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании назвали главный «трофей» конфликта на Украине.