Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за последние несколько часов четвертый подряд украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Последняя попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 00:30.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.