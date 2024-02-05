Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 14 0

Последняя за последние несколько часов попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 00:30.

Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за последние несколько часов четвертый подряд украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Последняя попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 00:30.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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