По мнению американских СМИ, нельзя не брать во внимание слова российского президента о причине конфликта на Украине.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс призвала прислушаться западных политиков к словам президента РФ Владимира Путина о причине начала конфликта на Украине в виде расширения НАТО на восток. Об этом она написала в своем личном блоге.

«Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии», — отметила Оуэнс.

Журналистка напомнила, что глава России неоднократно указывал на данную причину практически во всех своих выступлениях до начала специальной военной операции и после. Она также отметила полное игнорирование этой темы в западных СМИ.

В 2022 году 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале СВО по защите Донбасса. Главными задачами он выделил демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер также подчеркивал, что ВСУ вновь возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

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