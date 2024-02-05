Машков посетил штаб Путина в Саратове и поблагодарил волонтеров за работу
Сколько подписей было собрано в поддержку действующего главы государства и кандидата в президенты РФ?
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
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Избирательный штаб действующего главы государства, кандидата в президенты РФ Владимира Путина подводит итоги сбора подписей в его поддержку. Сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков сегодня встретился с волонтерами в Саратове и поблагодарил их за работу. По его словам, количество людей, поддержавших президента на этом этапе, уже говорит о многом.
«В ЦИК для самовыдвиженца нужно было подать 315 тысяч подписей. Мы собрали в десять раз больше подписей, чем нужно было для самовыдвиженца», — сказал Машков.
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