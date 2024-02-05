Машков посетил штаб Путина в Саратове и поблагодарил волонтеров за работу

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Сколько подписей было собрано в поддержку действующего главы государства и кандидата в президенты РФ?

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Избирательный штаб действующего главы государства, кандидата в президенты РФ Владимира Путина подводит итоги сбора подписей в его поддержку. Сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков сегодня встретился с волонтерами в Саратове и поблагодарил их за работу. По его словам, количество людей, поддержавших президента на этом этапе, уже говорит о многом.

«В ЦИК для самовыдвиженца нужно было подать 315 тысяч подписей. Мы собрали в десять раз больше подписей, чем нужно было для самовыдвиженца», — сказал Машков.

Единый кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков побывал на Сахалине. Он предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей, которые развивают внутренний туризм. А также просчитать единую тарифную сетку для перелетов на Дальний Восток.

А кандидат от КПРФ Николай Харитонов сегодня из подмосковного совхоза имени Ленина провожал очередной гуманитарный груз в Донбасс. Для бойцов на передовой и жителей новых регионов доставят продукты питания, теплые вещи и письма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет предвыборная гонка в России.

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