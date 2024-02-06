Автомобильная заправка загорелась из-за удара ВСУ по Бутово в ЛНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Кроме того, повреждения получила пекарня. Что еще известно?

Автомобильная заправка загорелась из-за удара ВСУ по Бутово в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Бутово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Страбельского округа Владимир Чернев.

«Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS американского производства», — написал он.

В результате атаки пожар произошел на автомобильной заправке, возгорание удалось быстро ликвидировать силами оперативно прибывших на место сотрудников МЧС. Кроме того, повреждения получила пекарня, которая расположена рядом с АЗС.

Чернев добавил, что никто из мирных граждан, к счастью, не пострадал.

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Боевики ВСУ продолжают террористические атаки, направленные на мирное население. Участились и обстрелы приграничных российских регионов. Под обстрелы попадают Белгородская, Брянская и Курская области, беспилотники также фиксировались в Калужской, Тульской и Орловской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района в Белгородской области. В трех населенных пунктах были повреждены дома и линии электропередачи.

Россия и начала спецоперацию в феврале 2022 года, в том числе, для защиты мирного населения от агрессии киевского режима. Как уточнял президент Владимир Путин, главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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