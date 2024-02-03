Три населенных пункта Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
Украина атаковала приграничные районы, в том числе, с помощью дронов-камикадзе.
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov
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Боевики киевского режима обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. В трех населенных пунктах повреждены дома и линии электропередач. Об этом 3 февраля 2024 года сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, пострадавших от украинских обстрелов среди мирных жителей, предварительно, нет. Повреждены частные дома, а также линии электропередач, из-за чего поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье пропал свет.
«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход территории продолжается», — говорит Гладков.
Также ВСУ атаковали села Долгое, Дроновка и Вязовое. Есть повреждения в корпусах сельскохозяйственного предприятия, выбиты окна в частных домах. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России.
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