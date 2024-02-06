В ЦИК перенесли заседание по регистрации Надеждина и Малинковича
Элла Памфилова объяснила, с чем связано такое решение.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Центризбирком на сутки перенес заседание, на котором должны были рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в президенты России — Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Таким образом, оно пройдет не завтра, а в четверг.
«За двое суток, как положено, им были переданы протоколы заседания по рабочим группа о результатах проверок всех документов. В первую очередь, конечно, подписей. Но учитывая, что количество выявленного брака у Малинковича и у Надеждина довольно большое, 14-15%, понятно, что для тщательного ознакомления, на котором настаивают наши кандидаты выдвинутые, а мы не возражаем, потребуется больше времени. Именно поэтому мы пошли навстречу и еще даем им сутки для того, чтобы они могли получить все необходимые разъяснения и убедиться в обоснованности», — объяснила решение глава ЦИК Элла Памфилова.
Представители кандидата Сергея Малинковича также были сегодня на заседании. В интервью они согласились с замечаниями Центризбиркома.
«Мы сегодня с рабочей группой обсудили и посмотрели все ошибки в итоговом протоколе и к нашему большому сожалению вынуждены согласиться, что ошибки которые нам выставили они объективны», — сказал первый заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров.
Для отказа в регистрации достаточно 5% брака. На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты.
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