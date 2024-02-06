Под давлением: кто заставил Швецию заблокировать расследование по «Северным потокам»

Силовые структуры страны якобы не смогли найти виновных.

26 сентября 2022 года были подорваны газопроводы между Россией и Германией «Северный поток» и «Северный поток — 2». ЧП произошло на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Была обнаружена взрывчатка. Спустя долгое время расследований Швеция пришла к решению закрыть дело о диверсии.

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил, что Швеция так поступает не просто так.

«Швеция это делает под определенным давлением. Может прекращение расследования по „Северным потокам“ является условием ее поступления в Североатлантический альянс», — считает эксперт.

Такое решение может и означать то, что дело просто приостановится и отправится на доследование. Заявление же о том, что не удалось обнаружить виновных — смешно.

Современные технологии позволяют быстро и точно раскрывать преступления. Но у Швеции другая цель. Ее главная задача — заблокировать расследование.

По словам Шатилова, Россия находится в состоянии холодной войны с Западом. Исходя из этого, нашей стране нет смысла обвинять противника, так как скорее всего обвинение будет проигнорировано.

Запад пошел на жесткую конфронтацию. Страны-противники разрушили связи России и континентальной Европы, которая сильно пострадала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Швеция объявит о решении по делу о «Северных потоках».